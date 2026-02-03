2月に入りそろそろ花粉の飛散が気になる頃です。関東〜九州ではこの先1週間も「少ない」レベルですが、東京都内では微量のスギ花粉が観測されています。症状の出やすい方は早めの対策を心がけてください。東京都内でわずかにスギ花粉飛ぶ明日4日(水)〜6日(金)は気温上昇で要注意2月に入って花粉シーズンが近づいています。東京都福祉保健局の東京都アレルギー情報naviによりますと、東京都内では先月から気温の高い日などに1