俳優・大森南朋（５３）が２日、自身のＳＮＳで俳優の父と自身の写真を並べて「そろそろ８３歳の父親」と紹介。１日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第５回で迫力たっぷりの姿を披露した大物俳優が父だったと初めて知った人も多く「知らんかった」「初めて知った」など驚きの声が広がっている。父は１日の「豊臣兄弟！」で斎藤道三役で登場した麿赤児（８２）。大森は麿の写真と自身の写真を並べて「そろそろ８３歳