コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、「中華まん」全品が20円引きとなるセールを2026年2月7日（土）から11日（水）の5日間限定で実施する。【写真】「中華まん」全6種類を全て見る対象となるのは、肉まん、ピザまん、濃厚ごまあんまん、つぶあんまん、大入り豚まん、特製豚まんの6商品。〈商品一覧〉■ふんわり×ごろっと 肉まんセール価格：136円（税込146.88円）※通常価格：156円（税込168.48円）販売エリア：全国小麦粉の