2026年2月1日に松平健さんが初登場するスペシャルイベント「マツケンスペシャル」が開催された「サンリオピューロランド」今回は、そんな1日限りの「マツケンスペシャル」当日の様子と、松平健さんがピューロランドの様々なコンテンツを体験されれた様子をレポートします☆ サンリオピューロランド 松平健さん初登場「マツケンスペシャル」レポート 2025年12月26日から2026年1月13日までの期間で開催された、松平