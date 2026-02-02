2026年2月1日に松平健さんが初登場するスペシャルイベント「マツケンスペシャル」が開催された「サンリオピューロランド」

今回は、そんな1日限りの「マツケンスペシャル」当日の様子と、松平健さんがピューロランドの様々なコンテンツを体験されれた様子をレポートします☆

サンリオピューロランド 松平健さん初登場「マツケンスペシャル」レポート

2025年12月26日から2026年1月13日までの期間で開催された、松平健さんともコラボレーションしたイベント「New Year Festival Viva 2026」

コラボイベントの開催を記念し、1日限定のスペシャルイベントとして、松平健さんがピューロランドに初登場しました。

ピューロランドのメインパレード「The Quest of Wonders Parade」終了後に、「ハローキティ」たちとともに老若男女問わず大人気な「マツケンサンバII」を披露。

松平健さんご本人の登場に、会場は大きな歓声に包まれました。

また、松平健さんはピューロランドの人気アトラクションも体験されました。

「サンリオキャラクターボートライド」では「ハローキティ」をはじめとしたサンリオキャラクターたちに囲まれながら、物語の舞台となるパーティ会場へ向かうボートの旅を満喫。

続いて、「Kawaii × セレブリティ」な世界観が広がる「レディキティハウス」を訪れ、バラ庭園やドレスタワー、スイーツに囲まれたベッドルーム、茶室など、誰もが憧れる夢のような空間の中で、レディキティならではの“おもてなしの心”とライフスタイルを体感されました。

アトラクションの最後には「レディキティ」との記念撮影も体験し、ふれあいの時間を楽しまれました。

さらに、3月16日まで開催中のイベント「カラフルピューロランド」の期間限定メニューである「シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー」をはじめ、松平健さんとのコラボレーションメニュー「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」（※現在は販売終了）を堪能。

そして2025年12月に迎えたピューロランド35周年を記念した期間限定メニュー「35thアニバーサリーケーキ」をご賞味されました☆

スペシャルイベント「マツケンスペシャル」

2025年12月に新たに上演が開始されたピューロランド35周年記念パレード「The Quest of Wonders Parade」終了後に、1日限定のスペシャルエンディングとして松平健さんが登場。

さらに、イベント期間中に「ハローキティ」「ディアダニエル」「ターフィー」たちが披露していた「マツケンサンバII」を、松平健さんとのスペシャルコラボレーションとしてパフォーマンスしました。

会場には小さなお子さんを連れた家族やお友だち同士などの幅広い方々が、手を振ったりダンスで参加したりと大盛り上がり！

フロートに乗った松平健さんを見送るシーンでは、

「健さーん！」と歓声があがり、終了後には「この特別な瞬間に立ち会えて感動した」といった喜びの声が寄せられました。

松平健さんがサンリオピューロランドを体験した1日に密着

まず初めに松平健さんは、ピューロランドの人気アトラクション「サンリオキャラクターボートライド」を体験。

ボートに乗り込み「ハローキティ」をはじめとしたサンリオキャラクターたちに囲まれながら、終始笑顔で楽しまれるご様子が印象的でした。

物語の舞台となるパーティ会場へ向かう道中では、色とりどりの演出や、次々と登場するサンリオキャラクターたちとの出会いに目を輝かせながら、ピューロランドならではの世界観を存分に体感されていました。

体験後、松平健さんは

（キャラクターたちを）たっぷり見ることができた。

子供の頃にかえったような気持ちになり、とても楽しかったですね。

記念写真も、キャラクターがいっぱいですね。大人でも楽しめるアトラクションでした。

と、記念写真を見て微笑みながら感想を語り、終始わくわくした雰囲気で体験を振り返っていました。

レディキティハウスでは、ハローキティとのグリーティングも

続いて松平健さんは、「Kawaii × セレブリティ」な世界観が楽しめる「レディキティハウス」を訪れ、ハローキティとのグリーティングを体験されました。

バラ庭園やドレスタワー、スイーツに囲まれたベッドルーム、茶室など、誰もが憧れる夢のような空間が広がる館内では、セレブならではの“おもてなしの心”を大切にしたレディキティのライフスタイルを体感。

細部まで作り込まれた空間を一つひとつ丁寧に見渡しながら、その世界観を楽しまれていました。

アトラクションの最後には「ハローキティ」との記念撮影実施。

和やかな雰囲気の中、ふれあいの時間を満喫されました☆

定番のキャラクターカレーから、松平健さんとのコラボレーションメニュー、35周年を記念した「Sanrio Puroland 35th Anniversary」オリジナルメニューも

さらに松平健さんは、ピューロランドならではのフードメニューを実食。

3月16日まで開催中のイベント「カラフルピューロランド」の期間限定メニューである「シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー」をはじめ、松平健さんとのコラボレーションメニュー「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」（※現在は販売終了）、そして2025年12月に迎えたピューロランド35周年を記念して期間限定で登場している「35thアニバーサリーケーキ」を堪能されました。

「シナモロールの水色♪レモンバジルチキンカレー」について松平健さんは

初めてこのカラフルなカレーを食べます。

崩すのがもったいない、どんな味がするんだろう。

とコメントしつつ実食。

色のイメージと全然違う、不思議な感じがしますが本当に”カレー”ですね。

レモンバジルチキンも柔らかくておいしい。

とコメント。

続いて「マツケンサンバ×ハローキティ 夢のアミーゴスイーツ」や「35thアニバーサリーケーキ」を味わいながら、

これも食べるのがもったいない。

上にのったハローキティのマシュマロもとっても可愛いですね。

と笑顔で感想を語られました。

松平健さんのピューロランド1日密着の様子は後日松平健さんの公式YouTubeで、一部オフショットはピューロランドの公式YouTubeチャンネルでも公開予定です。

松平健さんとのコラボレーションを通じて、新たな年の幕開けを華やかに彩ったピューロランド。

今後も、ここでしか体験できないピューロランドらしいエンターテインメントが届けられます。

サンリオピューロランドにて松平健さんが登場した「マツケンスペシャル」や、様々なコンテンツを体験された様子をレポートしました☆

