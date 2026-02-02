元レスリング世界女王で“霊長類最強女子”の異名を持つ吉田沙保里（43）が、31日に放送されたABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で意外すぎる“乙女な一面”を披露。女優・橋本環奈（26）も思わずツッコむ貴重なシーンがとらえられた。【映像】「やめてー！」吉田の悲鳴と橋本環奈のツッコミ注目のシーンは、番組中盤の5番ホール（410ヤード、パー4）で訪れた。三浦翔平とペアを組む吉田が放ったティーショットは、乾いた打球音