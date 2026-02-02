元レスリング世界女王で“霊長類最強女子”の異名を持つ吉田沙保里（43）が、31日に放送されたABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で意外すぎる“乙女な一面”を披露。女優・橋本環奈（26）も思わずツッコむ貴重なシーンがとらえられた。

【映像】「やめてー！」吉田の悲鳴と橋本環奈のツッコミ

注目のシーンは、番組中盤の5番ホール（410ヤード、パー4）で訪れた。三浦翔平とペアを組む吉田が放ったティーショットは、乾いた打球音とともに放物線を描く。しかし、ボールはあろうことかバンカーへと向かってしまった。

この番組のルールでは、バンカーに入れると「ネガティブチップ」としてポイントが減点されてしまう。ボールが砂地に吸い込まれそうになったその瞬間、吉田は「キャーッ！」とコース中に響き渡る甲高い悲鳴を上げたのだ。

世界を制したタックル女王とは思えない、あまりにも高音で乙女チックな叫び声。これには隣で見守っていた橋本も、目を見開きながら思わず「声たかっ！」と即座にツッコミ。吉田のあまりのギャップに笑いを堪えきれない様子だった。

結局、ボールはバンカーの縁で止まり、最悪の事態は免れたものの、吉田は胸をなでおろしながら赤面。屈強な海外選手をなぎ倒してきた最強女子が、たった一つのバンカーに怯える姿は、番組のハイライトの一つとなった。