立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「名代」の読み方を紹介。SNS上で驚きの声が上がっています。【画像で見る】やば…勘違いしてたわ…コチラが「名代」の読み方です！マジか…！！（3枚）「めいだい」「みょうだい」…ではなくて？公式アカウントは、「何度でも言います。『名代』をずっと『めいだい』と読んでいた方はここに集合してください。中の人とお仲間です」とコメント。「名代富士