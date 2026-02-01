立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「名代」の読み方を紹介。SNS上で驚きの声が上がっています。

【画像で見る】やば…勘違いしてたわ… コチラが「名代」の読み方です！ マジか…！！（3枚）

「めいだい」「みょうだい」…ではなくて？

公式アカウントは、「何度でも言います。『名代』をずっと『めいだい』と読んでいた方はここに集合してください。中の人とお仲間です」とコメント。「名代富士そば」のロゴ画像を投稿しました。

この投稿に対し、X上では「ずっと『めいだい』と読んでました」「知ってます。『めいだい』じゃなくて『みょうだい』ですよね」「『みょうだい』と読んでました」「『みょうだい』だと、この投稿を見るまで思ってた」と、「めいだい」または「みょうだい」と読んでいたユーザーからの声が続々と寄せられています。中にはさらに異なる読み方として「えっ、『みょうしろ』ですよね！？」「『なしろ』でしょ！分かってますよ」という少数派も。

公式アカウントはユーザーからの投稿に対して、「実は『なだい』です」「な、なだいです」「なだい…なだい…です！」と正しい読み方を強調しています。ロゴを見ると、ローマ字で「NADAI FUJISOBA（なだい ふじそば）」とあり、確かに「なだい」であることが分かります。

「名代」の読み方について、公式アカウントは過去にも何度か投稿しており、そのたびにユーザーから驚きの声が上がっています。

