宇都宮市はきょう（31日）、インドネシアに渡航歴がある市内在住の20代の男性がはしかに感染したと発表しました。栃木県内で、はしかの感染者が確認されたのは今年に入って初めてです。宇都宮市によりますと、はしかへの感染が確認されたのは市内に住む20代の男性で、今月（1月）19日に38度程度まで発熱し、その5日後には肌に発疹も現れたということです。男性は県内の医療機関を3か所受診し、きのう（30日）、はしかと診断された