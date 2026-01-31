フジテレビ系「ミキティダイニング」が３１日に放送され、庄司智春、、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。この日は、俳優・天野浩成、女優・雛形あきこ夫妻がゲスト出演。長女の自立で、夫婦の距離感も変化してきていることを明かした。雛形は「（長女が）もう一人暮らしをしていて。今度はもう本当に夫婦２人みたいな時間が…」と苦笑。長女が一人暮らしする際の天野の様子を振り返り「心配だし、すごく寂しがったんですよ。私