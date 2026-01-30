元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏が30日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。東京・上野で4億2000万円が入っていたとされるスーツケースが奪われた強盗事件と現場近くでひき逃げ事件、さらに羽田空港で1億9000万円が入ったキャリーケースを奪われそうになる事件が相次いで発生し、警視庁が関連を調べているとのニュースについて「共通点が多い。容疑者が3人グループ。催涙スプレーを使って