日本で“勝手に一夫多妻”を実践。その様子をYouTubeなどで発信し、ネットニュースやSNSで注目を集めている渡部竜太さん（38歳）。3人の“夫人”と4人の子ども、合計8人家族で生活していたが、去年末に状況は一変。年始早々に『【無修正】カメラの前で「解散しよう」と告げました。一夫多妻、崩壊の一部始終。』というタイトルの動画をYouTubeにアップしていた。第1夫人の陽咲さんと第3夫人の千晴さんがそれぞれ子どもを連れて出て