GoogleがGeminiなどのAIの利用上限を拡大できる有料サブスクリプションプラン「Google AI Plus」を日本で開始しました。料金は月額1200円で200GBのクラウドストレージも付いてきます。Google AI のプラン（クラウド ストレージ付き） - Google Onehttps://one.google.com/intl/ja_jp/about/google-ai-plans/GoogleのAIサブスクリプションプランは「Google AI Plus」「Google AI Pro」「Google AI Ultra」の3種類が存在し、Google A