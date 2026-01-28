衆議院兵庫8区から立候補した自民党の新人、青山繁晴氏が2026年1月27日夜、JR尼崎駅（兵庫県尼崎市）で街頭演説を行った。青山氏は斎藤元彦兵庫県知事の問題に言及し、「政治が敵増やしてどないすんねん。仲たがいを増やしてどないすんねん。意見違ってても一致点見つけるのが政治じゃないか」と訴えた。公明党の「牙城」で自民は約30年間候補を擁立せず青山氏は、神戸市出身。2016年の参院選で比例代表で初当選し、環境副大臣を務