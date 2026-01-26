26日、与野党の党首らによる討論会で、れいわ新選組の大石晃子共同代表が司会者の注意を受けながら主張を続けた。【映像】大石氏の“暴走”に高市総理が「目を見開いた」瞬間（実際の様子）日本記者クラブ主催の討論会における党首間討論のパートにおいて大石共同代表は「嘘と取り繕いなしに答えていただきたいです」と前置いて「この数日、党首討論が行われてまして、私、その中で高市さんのこの解散を『早苗のわがまま解散』