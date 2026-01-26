週明け２６日の東京外国為替市場で、円相場は一時、前週末（午後５時）と比べて４円以上円高・ドル安の１ドル＝１５３円台後半をつけた。約２か月ぶりの円高水準となる。日米当局が前週末、為替介入に備えて市場参加者に為替水準を尋ねる「レートチェック」を実施したとの見方が広がり、急速な円高が進んでいる。円相場は２３日、日本銀行の植田和男総裁が今後の利上げペースについて具体的に言及しなかったことなどで１ドル＝