近居の義両親から「念の為に」と合鍵を要求されたら……どうしたものかと迷ってしまうかもしれませんね。今回の投稿者さんも車で15分の距離に住む義両親から合鍵を渡すようにと笑顔で言われて、悩んでいるようです。『義両親が合鍵を持ってるのは普通なのでしょうか？「念の為よ！」と言われて困惑。旦那も乗り気だし』投稿者さんの困惑している様子が目に浮かぶようですね。旦那さんも「念の為に合鍵を実家に置いておく〜？」と