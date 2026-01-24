タレント小島瑠璃子（32）が24日放送のTOKYO MXの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜午後6時）に出演。活動再開のタイミングについて語った。小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が昨年2月に急死し、同年10月に活動再開を報告した。「夫が亡くなるっていうことがなければ…今のタイミングじゃなかったかもしれないですね」と前置きした