ファッションとインテリア小物を中心とした店舗『THE DORAEMON STORE』にて、2026年1月23日(金)より『THE DORAEMON STORE』のロゴマークをあしらったステーショナリー6種が販売される。＞＞＞THE DORAEMON STOREロゴデザインの新アイテムをチェック！（写真11点）『THE DORAEMON STORE』は昨年9月3日に東京・渋谷PARCOにオープンした、「未来といまの交差点」をコンセプトに、素材や技法にこだわったさまざまなアイテムを展開する