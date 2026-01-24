【THE DORAEMON STORE】ロゴをデザインしたステーショナリーが登場！
ファッションとインテリア小物を中心とした店舗『THE DORAEMON STORE』にて、2026年1月23日(金)より『THE DORAEMON STORE』のロゴマークをあしらったステーショナリー6種が販売される。
＞＞＞THE DORAEMON STOREロゴデザインの新アイテムをチェック！（写真11点）
『THE DORAEMON STORE』は昨年9月3日に東京・渋谷PARCOにオープンした、「未来といまの交差点」をコンセプトに、素材や技法にこだわったさまざまなアイテムを展開する店舗。
そんな『THE DORAEMON STORE』にて、2026年1月23日（金）より『THE DORAEMON STORE』のロゴマークをあしらったステーショナリー6種が販売される。
ラインナップは「THE DORAEMON STORE オリジナル BLOCK MEMO」「THE DORAEMON STORE オリジナル MINI MESSAGE CARD」「THE DORAEMON STORE オリジナル HARDCOVER NOTEBOOK A5」「THE DORAEMON STORE オリジナル STICKER」「THE DORAEMON STORE オリジナル MASKING TAPE 15mm／18mm」。
シンプルながらもゴールドの箔押しを施したノートブックや、クリア素材で四次元ポケットを表現したブロックメモなどは、いずれも思わず手に取りたくなる、遊び心満載のデザインだ。
渋谷PARCOの『THE DORAEMON STORE』のほか、好評につき2026年3月22日（日）まで会期延長のTHE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCOでの販売も決定。
お家やオフィスを鮮やかに彩る『THE DORAEMON STORE』の新商品を、ぜひお楽しみを。
（C）Fujiko-Pro
＞＞＞THE DORAEMON STOREロゴデザインの新アイテムをチェック！（写真11点）
『THE DORAEMON STORE』は昨年9月3日に東京・渋谷PARCOにオープンした、「未来といまの交差点」をコンセプトに、素材や技法にこだわったさまざまなアイテムを展開する店舗。
ラインナップは「THE DORAEMON STORE オリジナル BLOCK MEMO」「THE DORAEMON STORE オリジナル MINI MESSAGE CARD」「THE DORAEMON STORE オリジナル HARDCOVER NOTEBOOK A5」「THE DORAEMON STORE オリジナル STICKER」「THE DORAEMON STORE オリジナル MASKING TAPE 15mm／18mm」。
シンプルながらもゴールドの箔押しを施したノートブックや、クリア素材で四次元ポケットを表現したブロックメモなどは、いずれも思わず手に取りたくなる、遊び心満載のデザインだ。
渋谷PARCOの『THE DORAEMON STORE』のほか、好評につき2026年3月22日（日）まで会期延長のTHE DORAEMON STORE IN 心斎橋PARCOでの販売も決定。
お家やオフィスを鮮やかに彩る『THE DORAEMON STORE』の新商品を、ぜひお楽しみを。
（C）Fujiko-Pro