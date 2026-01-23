¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¡Ø¼ö½Ñ²öÀï Âè1´ü¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤­¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³²¼À¶¸ç¡£¤½¤Î½é¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤Î²ò¶Ø