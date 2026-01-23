Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Öray¡×¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥á¥ë¥È¡×¤¬²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï Âè1´ü¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦»³²¼À¶¸ç¡£¤½¤Î½é¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤Î²ò¶Ø»þ¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖÏÃÂê¤Î±Ç²è¡×1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1,500Ëü²óÄ¶¤¨(11·î28Æü»þÅÀ)¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È²»³Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ryo (supercell)¡¢kz(livetune)¡¢40mP¡¢HoneyWorks¡¢Aqu3ra¡¢yuigot¤È¤¤¤¦ï£¡¹¤¿¤ë¥Ü¥«¥íP¤ÎÌÌ¡¹¡£»³²¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¾ð½ïÅª¤Ê³¨ºî¤ê¤È¡¢3D¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢Ì´¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ø¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢¡É²Î¡É¤Ç·Ò¤¬¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Îå«¤ò°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉÁ¤¯¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¡¢¡Øµã¤¤¿¤¤»ä¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤ë±ÇÁü±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡É¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É¡É¤È¡¢º£²ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½é¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡¢´ÆÆÄ¡¦»³²¼À¶¸çÎ¨¤¤¤ë¡É¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È¡É¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆED¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¡ªBUMP OF CHICKEN¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÆ±¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿3¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMV¤Î¸ø³«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ryo (supercell)¡¢HoneyWorks¤é¹ë²Ú¥Ü¥«¥íP¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öray Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ªVersion¡×¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉBUMP OF CHICKEN¤¬½é¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é²»¥ß¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌ¾¶Ê¡Öray¡×¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿TAKU INOUE¤¬¿·µ¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼ê³Ý¤±¤¿°ì¶Ê¤À¡£
TAKU INOUE¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Ëº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤«¤°¤ä¤È¥ä¥Á¥è¤Î²ÎÀ¼¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ray¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤òºÆ¸½¤¹¤ë¼êÅÁ¤¤¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¤È¶¯¤¯»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÄ©¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËBUMP OF CHICKEN¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡Ö¤«¤°¤ä¤È¥ä¥Á¥è¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ËÍ¤é¤â¸«¤¿»ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³)¤È·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¡ª²Ã¤¨¤Æ¡ÖËÍ¤é¤â¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Þ¥³¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤«¤°¤ä¡õ¥ä¥Á¥è¤È¤Î¶¦±é¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë(!?)¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥á¥ë¥È CPK! Remix¡×¤Ï2007Ç¯¤Ëryo (supercell)¤¬È¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¥«¥í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥á¥ë¥È¡×¤òryo (supercell)¼«¤é¤¬¿·µ¬¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤«¤°¤ä¤¬²Î¤Ã¤¿°ì¶Ê¡£
ÆÃÊó²ò¶Ø»þ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¥«¥í¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥º¥Þ¥¤¥ó CPK! Remix¡×¡¢¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖEx-Otogibanashi¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï3¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æryo (supercell)¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤«¤°¤äÌò¤Î²ÆµÈ¤µ¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤ÇÈà½÷¤ÎÀ¼¤¬¥Ï¥Þ¤ë´¶¤¸¤Î²»¤òÃµ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²ÆµÈ¤ÎÀ¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¤Þ¤µ¤Ë¡È¤«¤°¤ä¡É¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê1¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥á¥ë¥È CPK! Remix¡×¡¢·àÃæ³Ú¶Ê¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥º¥Þ¥¤¥ó CPK! Remix¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öray Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ªVersion¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
1·î22Æü(ÌÚ)21»þ¸ø³«¤Î¡Ö¥á¥ë¥È CPK! Remix¡×¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¤Î½é²»¥ß¥¯¤¬²Î¤¦ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï½é²»¥ß¥¯¤È¤«¤°¤ä¤¬Ì´¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¾ìÌÌ¤â¡ª¡©1·î23Æü(¶â)21»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥º¥Þ¥¤¥ó CPK! Remix¡×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°ìËë¤â¸«¤»¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È°î¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤·¤Æ1·î31Æü(ÅÚ)21»þ¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡Öray Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ªVersion¡×¤Ï»³²¼À¶¸ç´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¡¢´°Á´¿·ºî±ÇÁü¤ÇËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¹ë²ÚÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡ª¤¼¤ÒËÜÊÔ¡¢MV¤È²¿ÅÙ¤Ç¤â´®Ç½¤·¤ÆËÜºî¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨1·î31Æü(ÅÚ)21»þ¸ø³«
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
¡Öray Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ªVersion¡×
¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³)¡¡·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Æ£¸¶´ð±û
ÊÔ¶Ê¡§TAKU INOUE
¡ãBUMP OF CHICKEN¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë²æ¡¹¤Î³Ú¶Ê¡Öray¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢TAKU INOUE¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤°¤ä¤È¥ä¥Á¥è¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ËÍ¤é¤â¸«¤¿»ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤é¤â¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¥¹¥Þ¥³¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãBUMP OF CHICKEN¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Vo./Gt.¡§Æ£¸¶´ð±û¡¦Gt.¡§ÁýÀî¹°ÌÀ¡¦Ba.¡§Ä¾°æÍ³Ê¸¡¦Dr.¡§¾£½¨É×
1996Ç¯2·î11Æü·ëÀ®¡¢2000Ç¯£¹·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡×¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤¤Ë¹ì¤«¤»¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï10ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIris¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¹ç·×50Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡¦¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖI¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ãTAKU INOUE¥³¥á¥ó¥È¡ä
²¿Ç¯¤«¤Ë°ìÅÙ¡¢¸µ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤¬¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ê¤¤¡Ä¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÊÔ¶Ê¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ray¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤«¤°¤ä¤È¥ä¥Á¥è¤Î²ÎÀ¼¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ray¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤òºÆ¸½¤¹¤ë¼êÅÁ¤¤¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¤È¶¯¤¯»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¤ò·è¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì°ß¤¬ÄË¤¤¿ô¥ö·î´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤³¤Î¶Ê¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
¡ãTAKU INOUE¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼ / DJ¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äÇ¤Å·Æ²¤ÈCygames¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¥¢¥×¥ê¡Ö¥É¥é¥¬¥ê¥¢¥í¥¹¥È¡×¤Ê¤É¥²¡¼¥à¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ano¡¢DAOKO¡¢Eve¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä³Ú¶ÊÄó¶¡¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤Ë TOY¡ÇS FACTORYÆâ¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦VIA¤è¤ê¡Ö3»þ12Ê¬ / TAKU INOUE&À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤ËÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦Midnight Grand Orchestra ¤ò»ÏÆ°¡£7·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖOverture¡×¤òÈ¯Çä¤·8·î¤ËVIRTUAL LIVE¡ÖOverture¡×¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯12·î13Æü¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖÌë¤òÂÔ¤Ä¤è¡×¤ä¡ÖMidnight Mission¡×Åù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarpeggio¡×¤¬È¯Çä¡£2024Ç¯2·î20Æü¤Ë¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÍ´ÑµÒ LIVE Midnight Grand Orchestra 1st LIVE¡ÖMidnight Mission¡×¤òË½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æ±Ç¯7·î14Æü¤Ë¤Ï¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£12·î¤Ë¤Ê¤È¤ê¤ò¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¥é¥¤¥Ä¥ª¥Õ (feat. ¤Ê¤È¤ê)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë2nd EP¡ÖFUTARI EP¡×¤òÈ¯Çä¡£
¡Ö¥á¥ë¥È CPK! Remix¡×
ryo (supercell) feat. ¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ryo (supercell)
¡ãryo (supercell)¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¥á¥ë¥È¤ò¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤«¤°¤äÌò¤Î²ÆµÈ¤µ¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤ÇÈà½÷¤ÎÀ¼¤¬¥Ï¥Þ¤ë´¶¤¸¤Î²»¤òÃµ¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å½é²»¥ß¥¯ÈÇ¤ÇMV¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¤µ¤ó¤Ë¤âCDÈÇ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãryo (supercell)¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
2007Ç¯¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¤ÆºîÉÊÈ¯É½¸å¡¢1Ç¯È¾¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºî»ìºî¶Ê²È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£¤½¤ÎÂ¾¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤â¤³¤Ê¤·ÆÈ¼«¤Î²»³Ú¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£supercell¤Ç¤ÏÌ¡²è²È¤Î»°ÎØ»ÎÏº¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îredjuice¡¢huke¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ¤¬¤Þ¤ë¤Çsupercell¡ÊÄ¶µðÂçÀÑÍð±À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤«¤é¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ösupercell¡×¤ÏÂè24²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¤Ë¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È5 ¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¼õ¾Þ¡£³Ú¶Ê¡Ö·¯¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª¸ì¡×¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê75ËüDL°Ê¾å¡Ë¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¼õ¾Þ¡¢Áá¤¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¸½ºß¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï2011Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Î¥¤¥¿¥ß¥ÊºîÉÊ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¡ÖEGOIST¡×¤ò¼ê³Ý¤±Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¸½ºß¤Ç¤ÏVTuber¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÀè¶î¤±¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê2013Ç¯¡Ë¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Ì´¤È´õË¾¤Î½¸¤Þ¤ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¡£
¾¯½÷¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡½¡½
º£¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Àè¤ÎÌ¤Íè¡£
ÅÔÆâ¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¼ò´óºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤àÄ¶ÀäÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Î´ÉÍý¿Í·óÂç¿Íµ¤¥é¥¤¥Ð¡¼(ÇÛ¿®¼Ô)¡¦·î¸«¥ä¥Á¥è¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤òºî¤êÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Ç¡¢ºÌÍÕ¤Ï¥ä¥Á¥è¤Î¿ä¤·³è¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¤ÇºÙ¡¹¤È¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ºÌÍÕ¤Ï¼·¿§¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÅÅÃì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
Ãæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£
Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ºÏ¢¤ìµ¢¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÌÍÕ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤â¤·¤ä¤«¤°¤äÉ±¤Ê¤Î¡©¡×
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤°¤äÉ±¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¡£
¤«¤°¤ä¤Î¤ª´ê¤¤(¤ï¤¬¤Þ¤Þ)¤ÇºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
ºÌÍÕ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¤«¤°¤ä¤¬¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤«¤°¤ä¤ò·î¤Ø¤ÈÏ¢¤ìÌá¤¹ÉÔµÈ¤Ê±Æ¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡½¡½
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö¤«¤°¤äÉ±¡×¤ÎÊª¸ì¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¤«¤°¤ä¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
¼ò´óºÌÍÕ¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
·î¸«¥ä¥Á¥è¡§Áá¸«º»¿¥
Äë¥¢¥¥é¡§ÆþÌî¼«Í³
¶ðÂôÍë¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
¶ðÂôÇµ°Í¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
°½ÄÝ°²²Ö¡§ÀÄ»³µÈÇ½
´Ò»³¿¿¼Â¡§¾®¸¶¹¥Èþ
FUSHI¡§Å£µÜÍý·Ã
Ãé¸¤¥ª¥¿¸ø¡§¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤
²µ»ö¾È¶×¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖEx-Otogibanashi¡×·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Öray Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ªVersion¡×¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³)¡¢·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
·àÃæ²Î³Ú¶ÊÄó¶¡
ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§»³²¼À¶¸ç
µÓËÜ¡§²ÆÀ¸¤µ¤¨¤ê/»³²¼À¶¸ç
¥Ä¥¯¥è¥ß¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ø¤Á¤Þ
¸½¼Â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±Ê¹¾¾´¹À
¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡§Ãæ»³Ä¾ºÈ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¼µ¸ÍÂÀ°ì
¿§ºÌÀß·×¡§¹À¥¤¤¤Å¤ß
¥Ä¥¯¥è¥ß¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Åì¤ß¤º¤¿¤Þ¤ê/¥Õ¥¸¥â¥È¥´¡¼¥ë¥É(¥´¥¥ó¥¸¥ç)
¸½¼Â¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´¢Ã«¿ÎÈþ
CG´ÆÆÄ¡§Ä®ÅÄÀ¯×½(¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥é¥¹¥¤¥á¡¼¥¸)
CGÇØ·Ê¡§Áð´ÖÅ°Ìé(¥¥å¡¼¥ó¥×¥é¥ó¥È)
ÊÔ½¸¡§ÌÚÆîÎÃÂÀ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀéÍÕÂçÊå(Folium)
²»³Ú¡§¥³¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°¹¥·Ä°ìÏº
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§»³ËÜ¹¬¼£
À½ºî¡§¥³¥í¥ê¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É/¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È
©¥³¥í¥ê¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.cho-kaguyahime.com