スペインの南東部で22日、通勤列車とクレーンが衝突し、複数人がケガをしました。スペインで列車に関連する事故は1週間で4件目です。ロイター通信などによりますと、スペインの港町カルタヘナ近郊で22日、通勤客を乗せた列車がクレーンと衝突しました。6人が軽いケガをしたということです。スペインでは、18日に45人が死亡する脱線・衝突事故があり、その2日後には別の場所で列車が脱線して運転士が死亡しました。このほか、列車の