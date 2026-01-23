「人が人に危害を加える怖さ、クマに襲われる恐怖、いろいろ感じるものがありました」父親の遺した借金を返済するため闇バイトに手を出し、その末ヒグマに襲われてしまう青年・小山内を演じた鈴木福（21）。演技とはいえ、闇バイトの罠にハメられていく場面やヒグマとの対峙は、演じるのが大変だったようだ。「人が傷つけられるということへの恐怖がありました。それと、ヒグマが目の前に迫ってきたシーンとかは特に怖かったです。