ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドのゴールに多くの反響が寄せられている。現地１月21日に開催されたサウジアラビアリーグの第17節で、C・ロナウドを擁するアル・ナスルはダマクFCと対戦し、２−１で勝利した。この一戦に先発したポルトガル人FWは１点リードで迎えた50分、敵陣ペナルティエリア内で味方のパスに反応。右足のダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。 これでキャリア通算960点目。SNS