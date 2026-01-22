「彼は史上最高だ」40歳C・ロナウドがキャリア通算960点目をマーク！ その健在ぶりに驚きの声「こんなに貪欲なアスリートは見たことがない」
ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドのゴールに多くの反響が寄せられている。
現地１月21日に開催されたサウジアラビアリーグの第17節で、C・ロナウドを擁するアル・ナスルはダマクFCと対戦し、２−１で勝利した。
この一戦に先発したポルトガル人FWは１点リードで迎えた50分、敵陣ペナルティエリア内で味方のパスに反応。右足のダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。
これでキャリア通算960点目。SNS上では「40歳で、1000までたった40ゴール」「こんなに貪欲なアスリートは見たことがない」「不朽の才覚と技量を示す証しだ」「なんて瞬間だ！」「称賛に値する」「彼は史上最高だ」「誰もロナウドには及ばない」といった声があがっている。
衰え知らずの40歳は、どこまで数字を伸ばすのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】C・ロナウドが決めたダイレクト弾！
