[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](スタッド ヴェロドローム)※29:00開始<出場メンバー>[マルセイユ]先発GK 1 ヘロニモ・ルジDF 5 レオナルド・バレルディDF 28 バンジャマン・パバールDF 32 ファクンド・メディナDF 62 ミゲル・ムリージョMF 19 ジョフレイ・コンドグビアMF 20 ハメド・トラオレMF 22 ティモシー・ウェアMF 23 ピエール・エミール・ホイビュアFW 9 アミーヌ・グイリFW 10 メイソン・グリーンウッド控えGK 12