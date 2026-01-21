米メディア「ジャスト・ベースボール」は２０日（日本時間２１日）に「２０２６年ＭＬＢのＤＨトップ１０」を発表した。１位はドジャースの大谷翔平投手（３１）が選出された。「この時代の野球界で最も偉大な選手がナンバー１の座に君臨する。大谷は２０２５年に３年連続、通算４度目のＭＶＰに輝きました。キャリアハイとなる５５本塁打を放ち、ドジャースは２年連続でワールドシリーズ優勝を果たしました」大谷はシーズンを