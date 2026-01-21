1等は7億円が当たる宝くじ「年末ジャンボ（1枚300円）」を共同購入した結果が、SNSで注目を集めている。株やFXなどを行うOL女性トレーダーが中心となり、8039人で約3600万円を投資して、11万9975枚を購入。気になる結果は―。【写真】年末ジャンボの共同購入、結果はいかに…サマージャンボは1750万円のマイナス共同購入を呼び掛けたのは、投資をメーンに配信するユーチューバーで、X名・ごはっちゅうちゃん（＠GOHACCHU_CHAN）。