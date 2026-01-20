熊本・阿蘇市で男女3人が乗っていたとみられる遊覧ヘリの行方が分からなくなっている。ヘリには、60代の男性パイロットと、いずれも台湾から来た40代の男性と30代の女性が搭乗。飛行前の点検などでヘリに異常は見られず、パイロットも操縦歴10年以上で体調不良などもなかったという。その後、阿蘇山火口内の斜面で機体の一部とみられるものが見つかった。スマートフォンが衝撃感知熊本・阿蘇市で、男女3人が乗っているとみられる遊