視聴率低迷出川哲朗（61）の冠番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜日午後7時54分）の視聴率が低迷している。出川人気にも陰りが見え始めた。現在の出川はヤバイのか。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「スゲェ」「豪華すぎる」…出川哲朗、ロッチ中岡が超大物と衝撃ショット「出川哲朗の充電させてもらえませんか？（以下、充電旅）」のレギュラー放送が始まったのは2017年4月。