WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで準々決勝が行われ、日本代表「侍ジャパン」が5-8でベネズエラに敗れた。客席にいた大人気芸人2人が話題になったが、敗戦に「信じられないくらい」悔しいと現地時間午前5時に投稿した。熱戦のローンデポ・パーク。大谷翔平の先頭打者弾、ベネズエラの決勝3ランで大興奮となった球場に、おなじみの顔がいた。出