清宮らとの自主トレを公開…昨季は出場20試合ソフトバンク柳田悠岐外野手が19日、大分・佐伯市内での自主トレを公開した。日本ハムの清宮幸太郎内野手らと汗を流す中、ファンの視線は柳田の“肉体”に集まった。まだ寒い時期の1月。にもかかわらず、柳田は黒のタンクトップとブルーのショートパンツ姿で登場した。長袖の選手もいる中でひと際存在感があった。力強いスイングを行う中、その腕はすでに仕上がり抜群。血管が浮