清宮らとの自主トレを公開…昨季は出場20試合

ソフトバンク柳田悠岐外野手が19日、大分・佐伯市内での自主トレを公開した。日本ハムの清宮幸太郎内野手らと汗を流す中、ファンの視線は柳田の“肉体”に集まった。

まだ寒い時期の1月。にもかかわらず、柳田は黒のタンクトップとブルーのショートパンツ姿で登場した。長袖の選手もいる中でひと際存在感があった。

力強いスイングを行う中、その腕はすでに仕上がり抜群。血管が浮き出るほど鍛え上げられていた。「ギータの筋肉エグイなww」「ムッキムキすぎる」「ギータ身体やべえ」「ギータ身体やべえな」「上腕二頭筋にシビれる」「腕!!!! かっこいい」「さすがにたまらん」とファンも思わず目を奪われていた。

柳田は7年契約の6年目となった昨季、4月に故障離脱してレギュラーシーズンは20試合出場のみ。打率.288、4本塁打9打点だった。それでもポストシーズンでは全11試合でヒットを放ち、打率.378、2本塁打、5打点。阪神との日本シリーズ第5戦は0-2の8回に値千金の同点2ランを放った。2年連続で1億円ダウンとなる3億7000万円（金額は推定）で契約更改し、今季は飛躍を誓う。（Full-Count編集部）