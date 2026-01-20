1月19日、歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者（30）が建造物損壊の疑いで警視庁に現行犯逮捕されたと報じられた。警視庁によると、鶴松容疑者は18日未明、東京・台東区のケバブ店のドアを蹴って壊した疑いが持たれている。取り調べに対し、鶴松容疑者は「酒に酔っていて覚えていない」と容疑を否認しているという。鶴松容疑者は3歳で児童劇団に入団すると、5歳で『源氏物語』に子役として出演し、歌舞伎の舞台にも出演するようになった。