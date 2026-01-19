Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ3最初の新曲および、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期のオープニングテーマである「lulu.」の「Behind the Song & the Scenes」を公式YouTubeチャンネルで公開した。「lulu.」は「輪廻転生」という大きなテーマのもとに制作されているが、フェーズ3の幕開けを担う楽曲として制作された、緻密に練られたその制作過程が20分近くにも及ぶ濃密な映像で明らかになっているという。なおMrs. GREEN APP