´Ú¹ñ¤Ç¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤È¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î¹çÊ»¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¹Ò¶õµ¡¤Îµ¡Ä¹¤À¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ë¿ÏÊª¤Ë¤è¤ëÀÚ¤ê¤Ä¤±¤ä¼«»¦Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È¤¹¤ë¶¼Ç÷Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£19Æü¸áÁ°¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤ª¤è¤Ó·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¸þ¤±Æ¿Ì¾¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ù¤Ë¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¤È¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î¹çÊ»¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¹Ò¶õµ¡¤Îµ¡Ä¹¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¶â±º¡Ê¥­¥ó¥Ý¡Ë¶õ¹Á¤ò»ØÄê¤·¤Æ¼«»¦Èô¹Ô¤ò¹Ô¤¦¤È½ñ¤­¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬·Ù»¡¤Ë