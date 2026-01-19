2025年も多くのCMが世に送り出された。本当の意味で好感度の高いタレントがこれを見ればわかる?女性視聴者1000人が選んだ「好きな」CMランキング【画像】2025年「好きな」CMランキングTOP５をイッキ見！CMは世相を表すというが、好感度が高いCMはどの作品なのか。安定のタレント人気と商品ブランドイメージ「清潔感、安心感がある」（宮城県・51歳）、「お皿集めてます」（福島県・49歳）5位は松たか子が出演する山崎製パン「