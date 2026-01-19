セネガル代表FWサディオ・マネ（アル・ナスル／サウジアラビア）の振る舞いが絶賛されている。18日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。アフリカネイションズカップ2025（AFCON）決勝が18日に行われ、セネガル代表と開催国モロッコ代表が対戦。スコアレスのまま90分を終え、延長戦に突入すると、94分にパプ・ゲイェが値千金の先制点を決め、このまま1−0で試合終了。セネガル代表が2大会ぶり2度目のアフリカ王者に輝いた。