約2000人の肥満患者を診療してきた内科医の高倉一樹氏は、無理なく体重を減らす科学的メソッドを提案する。楽に続けられるダイエット法とは。前編記事『2000人の肥満患者を診た医師が解説「必死に頑張る人ほどダイエットに失敗する根本理由」』より続く。お腹が空いていないのになぜ空腹に？お腹は空いていないのに何か食べたくなるという相談をよく受けますが、その空腹感の正体は退屈や孤独といった「感情の空腹」です。そこで大