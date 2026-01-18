球団SNSも投稿、吉本新喜劇との“コラボ”大阪で実現した“豪華共演”の余韻が収まらない。オリックスの麦谷祐介外野手と寺西成騎投手は16日、「吉本新喜劇×オリックス・バファローズ〜関西が一つになる夜〜」に特別出演。日本全国でお馴染みの吉本新喜劇とのコラボに「めっちゃ面白かった」「ノリノリな2人が可愛かった」と感激するファンが続出した。2024年ドラフト1位＆2位の逸材コンビが歴史ある舞台に上がった。間寛平GM