『教場 Reunion』の話題に入る前に、まずはこれまでのシリーズの時系列を整理しておきたい。2020年1月放送の第1作『教場』（フジテレビ系）では、初任課短期課程第198期の学生たちの物語が描かれ、翌年1月放送の『教場II』（フジテレビ系）では同200期。通常、警察学校の短期課程は半年間のようだが、第1作の序盤で黒板に記された日付は「令和元（2019）年」の初夏。クライマックスで出てくる第199期のシーンは「令