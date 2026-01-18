【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回のお悩みは“枕”です。【お悩み】自分に合う枕を見つける基準は？（４０代男性）【アドバイス】首と枕の間に隙間がない枕を最低３回、試してみてください。【解説】枕で悩まれている方にお伝えしたいことは、日中と就寝時では首や肩周りの状態は異なるので、いいなと思っ