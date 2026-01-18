スノーボード男子ハーフパイプで２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に対し、心配の声が数多く上がっている。Ｗ杯第５戦（１７日、スイス・ラークス）の男子決勝では１回目の途中に転倒。トリックを失敗し、ヒザや顔を雪上に強く打つ形となった。板の先端が折れ曲がり、顔からは流血も見られた。何とか立ち上がるも２回目は棄権した。平野にとっては今大会がミラノ・コルティナ五輪前最後のＷ杯。