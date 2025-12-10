ダイエット01【漫画】本編を読む「やっぱ、ジムかな〜」。ダイエットをしたいとつぶやく人にアドバイスをしたら、結局のところ痩せない理由は別の場所にあるという、伊東さん(@ito_44_3)の創作ギャグ漫画『ダイエット』を紹介する。ダイエット02ダイエット03ダイエット04ダイエット05■「お金がない」はただの言い訳？「ダイエットしたいなー。やっぱり、ジムかな〜」とつぶやくぽっちゃり気味の女性。「でも、お金ないんだよな〜