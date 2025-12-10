「ダイエットは明日からやる」「今日はチートデー」を友人が論破？耳が痛すぎる→痩せない人が繰り返す“あるある言動”【作者に聞く】
「やっぱ、ジムかな〜」。ダイエットをしたいとつぶやく人にアドバイスをしたら、結局のところ痩せない理由は別の場所にあるという、伊東さん(@ito_44_3)の創作ギャグ漫画『ダイエット』を紹介する。
■「お金がない」はただの言い訳？
「ダイエットしたいなー。やっぱり、ジムかな〜」とつぶやくぽっちゃり気味の女性。「でも、お金ないんだよな〜」と、本格的なジム通いには費用がかかることを理由に二の足を踏んでいる様子だ。
■ないのは金ではなく「やる気」
「明日からやる」「今日はチートデー」など、なんだかんだと理由をつけてダイエットをしないのが“口だけダイエッター”の常だ。あまりのやる気のなさに、友人は最もスパルタなダイエットを提案することになる。
読者からは「ないのは金じゃなくて『やる気』。あるのは食欲と脂肪」「短い会話の間に甘えが連発していて、友人が怒るのもわかる」といった辛辣(しんらつ)なコメントが届いた。伊東さんは本作について、「私自身、ダイエットしなきゃと思いつつ全く実行に移せていないので、戒めも兼ねて描きました」と語る。また、「ダイエットに限らず、言い訳の連続は聞いている相手をイラつかせてしまうので、自分も気をつけようと思います」と、身が引き締まる思いだという。
伊東さんは現在、X(旧Twitter)で毎日5コマ漫画を投稿中だ。「日ごろのいいねやリポストのおかげでモチベーションが保てます。今後も毎日更新を頑張っていきたいです」と意欲を見せている。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
