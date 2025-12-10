【プレミアリーグ第22節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-2(前半0-1)ウエスト・ハム<得点者>[ト]クリスティアン・ロメロ(64分)[ウ]クリセンシオ・サマーフィル(15分)、カラム・ウィルソン(90分+3)<警告>[ト]ベン・デイビス(19分)、アーチー・グレイ(39分)、クリスティアン・ロメロ(45分+1)、ミッキー・ファン・デ・フェン(57分)、ジェド・スペンス(78分)[ウ]バレンティン・カステジャノス(1分)、ジャロッド