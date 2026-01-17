「浮気や暴力といった明確な火種はないけれど、同じ屋根の下にいるのに自分の存在が薄れていくような感覚がある」。外からは見えない「家庭内孤独」に沈む女性が急増しています。周りからは平穏に見えても、その内実はずっと一人で戦い続けているような、出口のない喪失感に苛まれているのです。この「静かに、じわじわと心を蝕（むしば）む猛毒」の背後にある5つの構造的な要因を分析し、再生への処方箋を提示します。【動画】修