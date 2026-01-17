「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイトA1388N21（Anker）2位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）3位PowerCore 10000 PD 25WA1246N11（Anker）4位薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)DE-C44-10000WF（エレコム